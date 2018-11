Twee bankiers van Goldman Sachs aangeklaagd voor verduisteren van miljarden dollars uit Maleisisch overheidsfonds AW

01 november 2018

22u14

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte vandaag bekend dat het drie mensen, onder wie twee voormalige bankiers van Goldman Sachs, heeft aangeklaagd wegens betrokkenheid bij het witwassen van "miljarden dollars" die mogelijk verduisterd werden uit het Maleisische overheidsfonds 1MDB.

Het zijn de eerste aanklachten van de Amerikaanse autoriteiten in deze grootscheepse corruptiezaak, waarin onder meer de Maleisische ex-premier Najib Razak verwikkeld is. Zowat 700 miljoen dollar van 1MDB zou op zijn persoonlijke rekeningen zijn gestort. De ex-premier werd in september in verdenking gesteld, bijna vier maanden na de nederlaag van zijn coalitie bij de verkiezingen. Najib Razak ontkent alle beschuldigingen.



Tim Leissner, de gewezen topman van Goldman Sachs in Zuidoost-Azië en een van de aangeklaagde bankiers, heeft volgens het ministerie schuldig gepleit en moet een boete van 43,7 miljoen dollar betalen. Het ministerie van Justitie beschuldigt Leissner, zijn vroegere collega Ng Chong Hwa en de financier Low Taek Jho van deelname aan een "samenzwering" met als doel geld te verduisteren uit 1MDB.