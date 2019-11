Twee Australiërs komen om bij bergbeklimming in Nieuw-Zeeland IB

08 november 2019

03u50

Bron: Stuff.co.nz, The Guardian 0 Twee Australiërs zijn woensdag om het leven gekomen bij een klimongeval in Nieuw-Zeeland. Dat melden de lokale autoriteiten. Samen met een gids beklommen de twee de Remarkables, een bergketen op het Zuidereiland in de buurt van de onder toeristen populaire plaats Queenstown, toen het misging. De gids overleefde het wel.

De Nieuw-Zeelandse politie laat in een verklaring weten dat de dodelijke slachtoffers de 62-jarige Brett Lentfer en de 44-jarige James Spaile uit Australië zijn. De twee kwamen na een val om het leven. De families van de slachtoffers hebben om privacy gevraagd om het verlies te verwerken.

“Route enkel geschikt voor ervaren klimmers”

In de Nieuw-Zeelandse media circuleren berichten dat de twee zo’n 300 meter naar beneden zijn gevallen terwijl ze aan hetzelfde touw vastzaten. Onder leiding van een gids waren ze bezig aan The Grand Traverse, een steile beklimming van acht tot tien uur, die volgens de website van de Queenstown Mountain Guides “enkel geschikt is voor klimmers met eerdere bergsport- en rotsklimervaring”.

lees verder onder de foto, die genomen is op de Grand Traverse :

Klimmers worden onderweg beloond op prachtige uitzichten op Lake Wakatipu en Queenstown langs de westkant van de Remarkables.

Het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel verleent consulaire bijstand aan de families van de twee mannen.