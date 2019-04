Twee arrestaties voor posten foto overleden voetballer Sala jv

30 april 2019

08u27

Bron: ANP/DPA 0 De politie van Wiltshire in het zuidwesten van Engeland heeft twee mensen aangehouden voor het verspreiden van een foto van het lichaam van de dodelijk verongelukte voetballer Emiliano Sala. Het gaat om een 48-jarige vrouw en een 62-jarige man, meldde de politie.

De foto toont de in januari door een vliegtuigongeluk om het leven gekomen 28-jarige speler van Cardiff City na de autopsie. De foto zou onrechtmatig in het mortuarium zijn gemaakt. Het beeld dook in februari op Twitter op en was daarna op verschillende social mediasites te zien. Het werd door Twitter snel verwijderd.

De politie vond na onderzoek geen aanwijzingen van een inbraak in het mortuarium. Ook wees niets erop dat het personeel zich had misdragen. Hoe de politie de twee verdachten op het spoor kwam, is niet meegedeeld.

Het vliegtuigje waarin Sala op 21 januari van Frankrijk naar Wales vloog, stortte neer in slecht weer boven het Kanaal. De voormalige voetballer van FC Nantes was na een miljoenentransfer op weg naar zijn nieuwe club Cardiff City. Na bijna twee weken zoeken, werd het vliegtuig op de zeebodem ontdekt.