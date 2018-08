Twee arrestaties in Tunesië in verband met verijdelde aanslag in Duitsland TTR

03 augustus 2018

15u14

Bron: Belga 2 In Tunesië zijn twee mannen gearresteerd die beticht worden van banden met Seif Allah H., de Tunesiër die in de cel zit omdat hij ervan wordt verdacht een terreuraanval met een biologische bom in Duitsland te hebben willen plegen. Dat heeft het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag bekendgemaakt. De arrestaties vonden plaats in Tunis.

De 29-jarige Seif Allah H. werd in juni gearresteerd nadat bij een huiszoeking in zijn appartement in Keulen ricine was aangetroffen, een uiterst giftige stof die geldt als mogelijk chemisch wapen. Het is 6.000 keer krachtiger dan cyanide. De stof is dodelijk wanneer ze ingenomen, ingeademd of ingespoten wordt, en er bestaat geen tegengif voor.