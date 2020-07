Twee Amerikanen krijgen dubbele longtransplantatie om coronavirus te verslaan Lucas Wuyts

31 juli 2020

11u40 0 De longen van Mayra Ramirez en Brian Kuhns waren zo ernstig aangetast door het coronavirus, dat de dokters geen andere mogelijkheid zagen dan om een dubbele longtransplantatie uit te voeren. Na weken op de intensieve zorg te verblijven, kunnen de twee terug zelfstandig ademen.



Het leven van Ramirez en Kuhns heeft aan een zijden draadje gehangen. De familie van Mayra Ramirez was al onderweg naar het ziekenhuis om afscheid te nemen van haar, toen de dokters de mogelijkheid boden om een dubbele longtransplantatie uit te voeren. Zo’n operatie gebeurt enkel wanneer er geen enkele andere manier is voor iemand om het virus te overleven.

Kuhns geloofde tot voor kort niet in het coronavirus. Hij behoorde tot een steeds groter wordende groep Amerikanen die geloven dat Covid-19 een hoax is. Nu hij het virus zelf heeft opgelopen, denkt hij daar anders over. “Het is waar. Ik kreeg er de klop van de hamer van. Ik was kerngezond, maar toen maakte het virus me ernstig ziek.”

