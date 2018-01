Twee Amerikanen en twee Canadezen ontvoerd in noorden van Nigeria ep

20u53

Bron: Belga 0 AFP (Archiefbeeld) Twee Amerikanen en twee Canadezen zijn ontvoerd door gewapende mannen, toen ze in een hinderlaag liepen in het noorden van Nigeria. Dat heeft een woordvoerder van de politie aan AFP gezegd.

De vier waren gisterenavond onderweg vanuit de stad Kaduna naar Abuja toen ze in een hinderlaag vielen die opgezet was door niet-geïdentificeerde gewapende mannen. Die brachten ook de politiemensen om het leven die hen escorteerden, aldus woordvoerder van Kaduna, Mukhtar Aliyu.

Nigeria is sinds 2009 ten prooi gevallen aan een bloedige opstand van de jihadisten van Boko Haram. Daarnaast is het ontvoeren van mensen door gangsterbendes voor losgeld ook een veel voorkomend misdrijf in het land.