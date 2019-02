Twee Amerikaanse vrouwen klagen grensagenten aan die hen arresteerden omdat ze Spaans spraken AW

15 februari 2019

14u21

Bron: Washington Post 0 Wat een gezellige avond onder twee vriendinnen moest worden, draaide volgens Ana Suda en Martha ‘Mimi’ Hernandez uit op een fiasco. De twee vrouwen kregen - door hun uiterlijk en de taal die ze spraken - van een Canadese grensagent het bevel om halt te houden en hun identiteitskaart te tonen. Nu dienen ze een klacht in: “Ik wil dat mijn kinderen trots zijn op hun tweetaligheid”.

Nadat ze gedaan hadden met werken, gingen Ana en Martha, Mimi voor de vrienden, samen sporten. Vervolgens wilden ze nog wat eieren en melk kopen bij een kruidenierszaakje, zo’n veertig kilometer verwijderd van de Canadese grens.

Nietsvermoedend werden ze in het winkeltje tegengehouden door een grensagent. Hij vroeg hen om hun identiteitskaarten boven te halen. Vervolgens werden de vrouwen 45 minuten lang aangehouden. De reden van hun arrestatie? De vrouwen spraken Spaans…



Liever Frans dan Spaans

“Mevrouw, de reden waarom ik je identiteitskaart wil zien, is omdat ik hoorde dat jullie Spaans spraken”, zegt de agent in de video die de vrouwen zelf filmden. “Dat is erg ongewoon hier.”

Ana and Mimi were in line to buy groceries when a Border Patrol agent behind them demanded to see ID’s.



Their supposed offense? Speaking Spanish in Montana. pic.twitter.com/7R6JWPbSYE ACLU(@ ACLU) link

Nadat de vrouwen, allebei van middelbare leeftijd, zichzelf identificeerden als Amerikaanse staatsburgers, afkomstig van Californië en Texas, vroeg de agent om versterking. “Alsof twee moeders met een pak melk en eieren gevaarlijk zijn”, schreef Ana Suda nadat ze het filmpje postte. “Er daagden al snel extra agenten in uniform op”, aldus Ana. “Ik vroeg hen of ze ons gearresteerd hadden als we Frans spraken. Daarop antwoordden ze nee.”

Overtreding

Ana en Mimi werden naar verluidt nog 45 minuten vastgehouden. En dat is tegen de regels van de Amerikaanse grondwet. “Spaans spreken is niet tegen de wet. Amerikanen spreken wel honderd verschillende talen”, aldus Cody Wofsy, procureur bij de American Civil Liberties Union (ACLU), een Amerikaanse organisatie die opkomt voor de vrijheden en rechten van Amerikaanse burgers. “Dit is een voorbeeld van machtsmisbruik van lokale agenten. Het aantal voorbeelden van dergelijk machtsmisbruik is hard gestegen sinds het presidentschap van Trump.”

Rechtszaak

Sinds hun arrestatie worden de vrouwen door buurtbewoners uitgejoeld voor “illegalen”. Dat heeft volgens Ana en Mimi ook een impact op hun familieleden. “Mijn dochtertje van acht vroeg me laatst of het wel oké is dat we Spaans spreken”, aldus Ana Suda. “Als ik haar iets vraag in het Spaans, antwoordt ze voortaan in het Engels. Ze is doodsbang.”

Daarom besloten de twee vrouwen om de grensagenten aan te klagen. “Ik wil dat mijn kinderen trots zijn op hun tweetaligheid. Bovendien wil ik dat ze in een land opgroeien waar ze niet zomaar worden aangehouden voor hun uiterlijk of de manier waarop ze praten”, legt Mimi uit.