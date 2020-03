Twee Amerikaanse soldaten omgekomen in Irak YV

09 maart 2020

14u53

Bron: Belga, CNN 0 Twee Amerikaanse soldaten zijn zondag omgekomen in een operatie tegen IS-cellen in het noorden van Irak. Dat meldt de internationale coalitie tegen IS maandag.

In het communiqué van de coalitie is te lezen dat de Amerikanen “de Iraakse troepen adviseerden en begeleidden”. Ze werden gedood door “vijandige krachten”, maar verdere details werden niet genoemd.

Na de spanningen tussen Iran en Washington van begin dit jaar had de coalitie aangekondigd zijn activiteiten in Irak te schorsen. Maar maandag had de Iraakse legertop al een overwinning aangekondigd na een gezamenlijke operatie die beschreven werd als “gecoördineerd met de luchtmacht van de coalitie”.

Volgens CNN zitten er ongeveer 5000 soldaten van het Amerikaanse leger in Irak.