Twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij helikoptercrash in Afghanistan

20 november 2019

07u50

Bron: Belga 0 Buitenland In Afghanistan zijn twee Amerikaanse soldaten om het leven gekomen bij een helikoptercrash. Dat heeft de NAVO-missie in Afghanistan, Resolute Support, bekendgemaakt in een persbericht.

De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Voorlopig lijkt het er niet op dat de crash veroorzaakt is door vijandelijk vuur, klinkt het. Resolute Support geeft verder geen details vrij.

Een woordvoerder van de talibanstrijders claimde dat een Chinook-helikopter is neergehaald in het district Charkh in de zuidoostelijke provincie Logar. De taliban eisen steeds de verantwoordelijkheid op voor helikopter- of dronecrashes.

Momenteel bevinden zich ongeveer 12.000 Amerikaanse soldaten in Afghanistan.

