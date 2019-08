Twee Amerikaanse soldaten gesneuveld in Afghanistan TT

22 augustus 2019

07u38

Bron: Belga 0 Twee Amerikaanse soldaten zijn gesneuveld in Afghanistan. Dat heeft de NAVO-missie in het land, Resolute Support, bekendgemaakt in een persbericht. De verdragsorganisatie heeft geen details vrijgegeven over de identiteit van de soldaten en de plaats waar ze zijn omgekomen.

Sinds het begin van dit jaar zijn in totaal al 14 Amerikaanse soldaten omgekomen in het land. Ondanks gesprekken tussen vertegenwoordigers van de VS en de taliban, vinden dagelijks aanslagen plaats op internationale en lokale troepen over het hele land.