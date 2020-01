Twee Amerikaanse soldaten dood aangetroffen in militaire basis in Duitsland KVE

13 januari 2020

13u39

Bron: Belga, Focus 0 In de luchtmachtbasis van Spangdahlem, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, zijn twee Amerikaanse soldaten dood aangetroffen. Dat is vandaag meegedeeld door de autoriteiten van de militaire basis.

De twee soldaten, allebei 20 jaar oud, werden donderdag in de vooravond gevonden in de slaapzaal van de luchtmachtbasis. Over de oorzaak van het overlijden bestaat nog geen duidelijkheid. Er is een onderzoek geopend.

“Het is altijd zeer zwaar om gewaardeerde teamleden te verliezen”, zei David Epperson, commandant van de 52ste Fighter Wing. “Ons medeleven gaat uit naar de families en vrienden die getroffen zijn door deze tragedie.”

Spangdahlem, in het westen van Duitsland, vormt de thuisbasis van de 52ste Fighter Wing van de Amerikaanse luchtmacht. De twee soldaten waren verantwoordelijk voor het vliegtuigonderhoud.