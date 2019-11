Twee Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen stellen terugkeer van 737 MAX uit tot maart kv

09 november 2019

03u51

Bron: Belga, Reuters 0 American Airlines, een van de grootste vliegmaatschappijen in de VS, heeft de terugkeer van de Boeing 737 MAX uitgesteld tot 5 maart. Ook Southwest Airlines wil de toestellen ten vroegste pas in maart van 2020 in gebruik nemen.

Oorspronkelijk zou American Airlines het model op 3 december opnieuw in gebruik nemen, maar dat werd al uitgesteld tot 16 januari en nu schuift de maatschappij de terugkeer nog vooruit. Southwest Airlines waarschuwt ervoor dat die datum nog verder kan uitgesteld worden. American Airlines zegt voortdurend in contact te staan met de Amerikaanse bevoegde autoriteiten en met vliegtuigbouwer Boeing.

"Zodra het vliegtuig goedgekeurd is, verwacht American Airlines voor 5 maart testvluchten uit te voeren of vluchten voor medewerkers en gasten", klink het. Vanaf dan zal de luchtvaartmaatschappij het model langzaam aan terug inzetten.

De 737 MAX staat sinds midden maart wereldwijd aan de grond, na twee crashes op enkele maanden tijd. Daarbij vielen in totaal 346 doden.