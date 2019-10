Twee agenten doodgeschoten in Italië, drie anderen gewond

04 oktober 2019

19u26

Bron: DPA

In de stad Triëst, in het noorden van Italië, zijn twee agenten door een crimineel in een politiekantoor doodgeschoten. Drie andere politiemensen zijn bij de aanval gewond geraakt. De dader is gearresteerd, melden Italiaanse media.