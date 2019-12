Twee 15-jarigen opgepakt voor doodsteken 64-jarige man bij bankautomaat mvdb

19 december 2019

14u36

Bron: AD.nl 0 NEDERLAND Twee 15-jarige jongens die verdacht worden van betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in het Nederlandse Hoofddorp (nabij Amsterdam) zijn gisteravond opgepakt. Een 64-jarige man stond maandagavond geld af te halen bij een bankautomaat en overleefde de beroving niet.

Het slachtoffer zou vandaag met pensioen gaan nadat hij veertig jaar bij geneesmiddelenbedrijf MSD als beveiliger had gewerkt. Collega's hadden een groot feest voor hem gepland. De man werd neergestoken toen hij geld afhaalde aan een automaat bij winkelcentrum Toolenburg in Hoofddorp (Noord-Holland).



Twee in het zwart geklede personen benaderden de man met het doel hem te beroven. Bij de worsteling die volgde, stak een van de berovers het slachtoffer. Zijn vrouw zag vanuit de auto alles gebeuren. Hulp van het toegesnelde ambulancepersoneel mocht niet meer baten. De man overleed ter plekke.



Al snel werd een 16-jarige jongen uit Hoofddorp aangehouden. Die verdachte is gisteren weer naar huis gestuurd, reden om hem langer vast te houden was er niet. De twee verdachten die woensdagavond zijn opgepakt mogen alleen contact hebben met hun advocaat en hun ouders. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen.