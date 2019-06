Twee 14-jarigen veroordeeld voor de gruwelijke moord en verkrachting van klasgenootje AW

19 juni 2019

00u04

Bron: The Guardian 0 In Ierland zijn twee 14-jarige jongens schuldig bevonden voor de moord op een klasgenootje. De jongens hadden het meisje naar een verlaten huis gelokt waarna ze haar ineen sloegen, verkrachtten en uiteindelijk ook vermoordden.

Het zwaargehavende lichaam van Ana Kriegel werd op 17 mei 2018 teruggevonden op een oude boerderij in Lucan, een groot dorp op zo’n tiental kilometer van Dublin. Drie dagen eerder werd het meisje als vermist opgegeven.



Deze week stonden er twee jonge verdachten terecht voor de moord. En gaandeweg het proces van de twee daders werd duidelijk hoe het jonge meisje haar laatste uren doorbracht. De twee jongens – laten we hen A en B noemen – hadden op voorhand afgesproken wat ze van plan waren. B zou Ana naar de verlaten boerderij lokken en vertellen dat A haar daar opwachtte. Ana had immers een oogje op A.



Eenmaal daar, werd ze mishandeld en verkracht. Politieagenten vonden tijdens hun onderzoek onder meer een betonnen blok en een lange stok waarop bloed van het meisje hing. Verder vond de politie nog een heuse ‘moordkit’ bij A thuis. Daarin zaten een zelfgemaakt zombiemasker, zwarte handschoenen en scheenbeschermers. Nadat de politie aan A vroeg waarom er bloed van Ana op zijn schoenen zat, antwoordde hij: “Is dat een grapje? Stellen jullie een serieuze vraag?”.



Ook het sperma van A werd teruggevonden op het topje van het meisje. En verspreid over haar lichaam, had Ana een zestigtal letsels, rondom haar nek een dikke laag tape.

Kwetsbaar meisje

Ana Kriegel was afkomstig van Rusland en twee jaar oud toen ze geadopteerd werd door haar Ierse ouders. Ze had echter een tumor waaraan ze geopereerd moest worden. Hoewel de dokters het jonge meisje verlosten van haar tumor, hield ze er een verminderd gezichtsvermogen en gehoor aan over. Daarmee werd ze gepest volgens haar moeder. Niet alleen worstelde Ana met haar studies, ze probeerde tevergeefs vrienden te maken. Ze was een “kwetsbaar meisje” volgens haar ouders.

Jongste moordenaars in Ierland

Zowel A als B zijn veroordeeld voor moord. De jongens waren op het moment van de moord nog maar 13 jaar oud. Daarmee zijn ze de jongste Ieren in de geschiedenis die op een moordproces in Ierland worden aangeduid en veroordeeld als daders.