Twee 104-jarigen zijn oudste patiënten die het coronavirus verslaan

06 april 2020

10u54

Bron: CNN, Daily Mail, Belga 0 In Oregon in de Verenigde Staten vierde een WOII-veteraan afgelopen week zijn 104e verjaardag, een aantal dagen nadat hij genezen is verklaard van de longziekte Covid-19. In Biella, in het noorden van Italië, is een 103 jaar oude vrouw hersteld. Zij viert binnen enkele maanden haar 104e verjaardag. De twee, die in 1918 de uitbraak van de Spaanse griep overleefden, zijn wereldwijd de oudste patiënten die genezen van de longziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus.

Bill Lapschies is geboren in april 1916 in Massachusetts. Een aantal weken voor zijn 104e verjaardag werd Bill ziek. Net als 15 andere bewoners van het woonzorgcentrum voor oorlogsveteranen in Oregon testte hij positief op het nieuwe coronavirus. Volgens zijn dochter was de man “zeer, zeer ziek”. “We waren enorm verrast toen hij voor het raam naar ons zat te zwaaien vanuit zijn rolstoel”, vertelt ze tegen CNN. “Hij lijkt erop dat hij wonderbaarlijk is genezen, hij gaat het halen!”

Omdat de familie niet binnen mag in het woonzorgcentrum waar Bill verblijft, moesten ze zijn 104e verjaardag vieren vanop afstand. Bill liet het niet aan zijn hart komen: “Het voelt goed. Ik heb het gehaald, klaar voor nog een aantal jaar”.

In de staat Oregon aan de westkust werden al iets meer dan 1.000 besmettingen gerapporteerd, 27 mensen overleden er aan het virus. In New York, de zwaarst getroffen staat in de Verenigde Staten, vielen al 4.154 doden.

Bill Lapschies and his family have a lot to celebrate this year. The Oregon veteran has recovered from Covid-19 and he just celebrated his 104th birthday. https://t.co/PwBAodIuhu CNN(@ CNN) link

“Iemand daarboven vergat me”

De Italiaanse Ada Zanusso, geboren in augustus 1916, is enkele maanden jonger dan Bill. Ook zij werd ziek in een woonzorgcentrum, Residenza Maria Grazia op zo'n honderd kilometer van Milaan. Eenentwintig andere bewoners van het centrum bezweken aan de longziekte, maar Ada raakte erdoor. “Iemand daarboven vergat me”, zei ze tegen de Italiaanse krant La Repubblica. Haar dokter, Carla Furno Marchese bevestigt dat het goed gaat met haar patiënte: “Ze ligt niet langer in bed en wandelt zelfstandig naar haar zetel”, klinkt het in de Britse krant The Sun. “Ze is nog steeds helder en intelligent. Haar genezing brengt ons veel plezier en goede hoop voor alle anderen die afzien tijdens deze moeilijke tijd.”

De kranige dame houdt via videocalls contact met haar zoon Giampiero, die getuigt dat zijn moeder nog steeds bij de pinken is. "Ze leest nog steeds zonder bril, ze is nieuwsgierig, wil steeds weten wat we aan het doen zijn", aldus Giampiero.

Nergens ter wereld slaat het virus zo hard toe dan in Italië. Sinds begin maart stierven er in Italië 15.887 mensen aan de gevolgen van Covid-19. Het totale aantal besmettingen is opgelopen tot 128.948, al is dat officiële cijfer ook in Italië een flinke onderschatting van het reële aantal besmettingen. Gelukkig werden er ook al 21.815 genezingen geregistreerd.

She’s Ada Zanusso from Biella🇮🇹, born in 1916.



She went through two world wars and Spanish flu.



Aged 104, she just defeated coronavirus, being one of the world eldest winning this battle.#FuckTheVirus pic.twitter.com/8fuSN2KTph alberto_orgiazzi(@ lultimoalbero) link

