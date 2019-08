Twaalfde executie dit jaar in VS: gevangene krijgt 21 jaar na de feiten dodelijke injectie ttr

22 augustus 2019

11u52

Bron: BBC, The Washington Post 4 buitenland De 48-jarige Larry Swearingen kreeg een dodelijke injectie in de gevangenis van Texas. De Amerikaan was in 2000 schuldig bevonden aan de verkrachting van en de moord op de 19-jarige studente Melissa Trotter in 1998. Het was de twaalfde executie sinds begin dit jaar in de Verenigde Staten.

“God vergeef hen. Ze weten niet wat ze aan het doen ze zijn”, zei Swearingen vlak voor hij gisteren (om 19 uur lokale tijd) werd geëxecuteerd met een dodelijke injectie in de gevangenis van Texas. Swearingen werd negentien jaar geleden schuldig bevonden aan de ontvoering, verkrachting en moord op Melissa Trotter, die op 8 december 1998 verdween.

Het levenloze lichaam van de 19-jarige studente werd na een 25 dagen durende zoektocht teruggevonden door jagers in een dichtbebost gebied in het Sam Houston National Forest in Texas. Rond haar hals was een stuk van een panty geknoopt. Volgens de krant Houston Chronicle had Swearingen een intieme relatie aangeknoopt met de studente. Op de dag van haar verdwijning werd hij samen met haar gezien.

Wetenschappelijk bewijs

De advocaten hebben lang beweerd dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs was dat Swearingen de jonge vrouw om het leven had gebracht. Zo was het DNA dat onder de nagels van Trotter werd aangetroffen niet van hem. Maar de vondst van een pakje sigaretten en de panty van het slachtoffer in de wagen van Swearingen wezen er volgens de onderzoekers op dat hij wel degelijk schuldig was. Ook loog hij tegen de politie over zijn alibi.

Tijdens een interview in 2011 vertelde Swearingen aan het Amerikaanse persagentschap The Associated Press dat hij “het beu was om gestraft te worden voor iets wat hij niet had gedaan”. “We willen toch allemaal weten wie het wel deed”, zei hij toen.

De executie van Swearingen was al vijf keer uitgesteld. Hij ging verschillende keren in hoger beroep, waarbij hij telkens een ander verhaal deed. Zo vertelde hij dat er in december, op de dag van Trotters verdwijning, in zijn huis was ingebroken. Volgens Swearingen had iemand het op hem gemunt en de panty van het slachtoffer in zijn wagen gelegd.

Doodstraf federaal niveau

Het is de twaalfde executie in de VS en de vierde in Texas dit jaar, zo blijkt uit cijfers van the Death Penalty Information Center. Ook in andere Amerikaanse staten - zoals Alabama, Georgia, Florida en Tennessee - worden executies uitgevoerd, maar Texas is met 561 executies sinds 1982 de koploper.

Na een onderbreking van zestien jaar gaan de Verenigde Staten de doodstraf op federaal niveau opnieuw invoeren. De doodstraf wordt met andere woorden niet langer alleen uitgevoerd door de Amerikaanse staten, maar ook door de federale overheid. De Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, heeft vorige maand de opdracht gegeven vijf ter dood veroordeelden nog eind dit jaar te executeren. Op dit moment zitten 62 mannen in federale gevangenissen die ter dood zijn veroordeeld.

De doodstraf is door de federale overheid nooit officieel afgeschaft, maar werd in praktijk al sinds 2003 niet meer uitgevoerd. Vanaf 1927 zijn slechts 37 gedetineerden geëxecuteerd, tussen 1988, toen de doodstraf ook was heringevoerd, en 2003 waren het er drie. Na een aantal mislukte executies met dodelijke injecties ontstond er almaar meer discussie over de wreedheid van de methodes en de immoraliteit van de straf. Hierop besloot de vorige Amerikaanse president, Barack Obama, in 2014 de praktijk nog eens grondig te laten onderzoeken.

De Amerikaanse minister van Justitie schaart zich nu achter het idee van president Donald Trump. Die staat bekend bekend als een hevige voorstander van de doodstraf. Hij heeft er vanaf zijn aantreden op aangedrongen dat de doodstraf vaker moet opgelegd worden, vooral bij massamoordenaars en drugssmokkelaars.