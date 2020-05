Twaalf verdachten in Frankrijk in voorlopige hechtenis voor koelwagendrama Essex LH

30 mei 2020

13u40

Bron: Belga 0 Zeven maanden na de dood van 39 Vietnamese migranten in een koelwagen in het Engelse graafschap Essex heeft het Franse gerecht twaalf verdachten in voorlopige hechtenis genomen. Nog iemand staat onder gerechtelijke controle. Dat is vernomen uit gerechtelijke bronnen. Ze worden verdacht van onder meer georganiseerde mensenhandel, bendevorming en deels ook onvrijwillige doodslag.

De dertien, voornamelijk Vietnamezen en Fransen, werden dinsdag opgepakt in de regio rond de hoofdstad Parijs. Ze zouden deel uitmaken van een netwerk dat maandenlang dagelijks tientallen migranten uit Zuidoost-Azië, meer bepaald uit Vietnam, transporteerde en illegaal binnensmokkelde.

Ook in België werden dinsdag dertien mensen opgepakt in het kader van een internationale politie-actie gecoördineerd door Eurojust. Uiteindelijk werden elf verdachten aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter voor hun aandeel in de zaak.

De vermoedelijke organisator van het smokkelnetwerk werd woensdag dan weer in Duitsland opgepakt, aldus verschillende bronnen dichtbij het onderzoek. Frankrijk had een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd.

Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen, onder wie drie minderjarigen, ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. Vrij snel bleek dat de container een dag eerder in Zeebrugge was aangekomen. Een schip bracht de container van België naar Engeland.

In het Britse luik van het onderzoek zijn vijf verdachten in april al voor de rechter verschenen.

