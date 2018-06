Twaalf Turken aangehouden wegens beledigen Erdogan IB

28 juni 2018

02u03

Bron: Belga 0 In Turkije heeft een rechter twaalf personen aangehouden die ervan beschuldigd worden zich beledigend te hebben uitgelaten over president Recep Tayyip Erdogan.

Ze zouden de beledigingen geuit hebben tijdens een campagnebijeenkomst van de oppositiekandidaat Muharrem Ince, in de aanloop naar de presidents- en parlementsverkiezingen van zondag, die werden gewonnen door het huidige staatshoofd.

De twaalf verdachten zitten nu in Izmir in voorlopige hechtenis in afwachting van hun proces. In die stad had Ince afgelopen donderdag een campagnebijeenkomst georganiseerd met tienduizenden aanwezigen. De westelijke kuststad geldt als bastion van de voornaamste oppositiepartij, het centrumlinkse CHP.