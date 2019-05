Twaalf mensen aangehouden voor grootschalige drugshandel tussen Frankrijk, Benelux en Duitsland kg

28 mei 2019

21u44

Bron: Belga 0 In Frankrijk zijn afgelopen week twaalf mensen aangehouden in het kader van de ontmanteling van een bende die op grote schaal drugs verhandelde tussen de Elzas, de Benelux en Duitsland. Dat hebben de gerechtelijke autoriteiten van Nancy, in het oosten van Frankrijk, gemeld.

Tijdens huiszoekingen werden meer dan 7 kilo heroïne, meer dan anderhalve kilo cocaïne, tienduizenden euro's, een heroïnepers, wapens, een granaat en een tiental wagens in beslag genomen, aldus de Juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS).



Het onderzoek ging in 2018 van start, vanwege vermoedens van drugshandel in Colmar en in de dorpen ten westen van die stad. De speurders zijn er vervolgens in geslaagd een grootschalige handel bloot te leggen met een twintigtal hoofdrolspelers, vooral jongeren.

Import

Volgens het onderzoek waren drie personen verantwoordelijk voor de grootschalige import van drugs naar Nederland, België, Luxemburg en Duitsland tussen 2016 en eind mei 2019. Zij werden bijgestaan door mensen die op verschillende niveaus in de hiërarchie opereerden.



Op 20 mei werden in Colmar en naburige gemeente Turckheim vijftien mensen opgepakt. Twaalf van hen werden aangehouden en in voorlopige hechtenis geplaatst. De verdachten riskeren een celstraf van tien jaar.