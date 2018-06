Twaalf jaar cel voor man die dreigt vliegtuig op te blazen bvb

07 juni 2018

14u39

Bron: Belga 1 Een Australische rechtbank heeft een man uit Sri Lanka vandaag veroordeeld tot twaalf jaar cel omdat hij in 2017 gedreigd had een vliegtuig van Malaysia Airlines op te blazen tijdens de vlucht. De Sri Lankaan was onder invloed van drugs en zei dat hij een bom bij zich had.

De feiten speelden zich af in mei 2017. Vlucht MH128 naar Kuala Lumpur moest terugkeren naar Melbourne nadat de verdachte, Manodh Marks, had gezegd dat hij een bom bij zich had. Volgens hem bevatte de draagbare speaker met batterij die hij droeg, in werkelijkheid explosieven.

De 25-jarige man had methamfetamine genomen, waardoor hij hallucinaties had. Hij probeerde de cockpit binnen te dringen en dreigde het vliegtuig met een bom te "vernielen". Enkele passagiers slaagden erin Marks te overmeesteren en hem vast te binden. Na de landing bestormde de politie het toestel. Er waren 220 mensen aan boord.

"Het is duidelijk dat de passagiers niet enkel ongerust waren, maar er ook van overtuigd waren dat u in het bezit was van een bom", zei de rechter in Victoria.

Volgens de rechtbank is er geen reden om aan te nemen dat het om een geplande actie ging of dat de verdachte terroristische drijfveren had.

"Maar het zijn wel zijn eigen acties die hem in een staat van psychose hebben gebracht", zei rechter Michael McInerney. "Dit misdrijf is duidelijk heel ernstig."

Van de twaalf jaar cel moet Marks minstens acht uitzitten. Het is de eerste veroordeling ooit voor dat soort misdrijf in Australië.