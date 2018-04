Twaalf gewonden bij schietpartij in Mexicaans winkelcentrum SVM

29 april 2018

21u11

Bron: Belga 0 Bij een schietpartij in een Mexicaans winkelcentrum zijn volgens de autoriteiten twaalf mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn er erg aan toe.

De overvallers stapten een bar binnen in het shoppingcenter Plaza Marina in de stad Cuernavaca en openden het vuur. Blijkbaar ging het om een vergeldingsactie. Volgens de veiligheidsinstanties van de deelstaat Morelos waren enkele daders een uur eerder na een ruzie uit de bar gegooid.

Het geweld in Mexico is de laatste tijd nog maar eens toegenomen en dat is vooral te wijten aan de georganiseerde misdaad. In 2017 werden er volgens officiële cijfers meer dan 29.000 moorden gepleegd, het hoogste aantal in de voorbije twintig jaar.

Se suscita ataque armado en plaza comercial de Cuernavaca, el saldo 12 heridos https://t.co/dDKA6AADiL pic.twitter.com/aH9ipAtaJi Victoria Ibañez(@ Vicky_Ibannez) link