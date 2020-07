Twaalf gewonden bij schietpartij in club in South Carolina ADN

05 juli 2020

11u42

Bron: Belga 2 Bij een schietpartij in een club in Greenville, in de Amerikaanse staat South Carolina, zijn zeker twaalf gewonden gevallen. Dat meldt CNN zondagochtend.

De melding van de schietpartij in de Lavish Lounge kwam bij de sheriff binnen rond 1.50 uur lokale tijd (7.50 uur Belgische tijd). Het motief is niet bekend en het is ook nog niet geweten of er doden vielen. Wel werden al zeker 12 mensen naar het ziekenhuis gevoerd. Later meer.