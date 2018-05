Twaalf doden nadat uitwijkende vrachtwagen van de weg raakt in Indonesië IB

21 mei 2018

05u46

Bron: Belga 2 In de Indonesische provincie Midden-Java is een vrachtwagen die moest uitwijken om een botsing te vermijden, ingereden op een aantal huizen. Daarbij vielen twaalf doden en negen gewonden, zo zegt de politie.

Het ongeval deed zich voor in de stad Brebes. Vermoedelijk had de vrachtwagen, die suiker vervoerde, defecte remmen. Het voertuig zou zijn uitgeweken om een botsing te voorkomen. Daarbij boorde de vrachtwagen zich eerst in een groepje motorfietsen. Door de vaart sloopte het gevaarte ook een aantal huizen.

