Twaalf doden nadat minibus in water stort in Tanzania

ib

23u34

Bron: Belga

0

REUTERS De Tanzaniaanse president John Magufuli.

In Tanzania zijn vandaag twaalf mensen omgekomen nadat hun minibus over de kop was gegaan en in het Victoriameer was gestort. Drie inzittenden konden nog worden gered. Dat meldt de Tanzaniaanse president John Magufuli - die "erg geschokt en diep bedroefd" is - in een mededeling.