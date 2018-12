Twaalf doden en tientallen mensen ziek na maaltijd in tempel India lva

15 december 2018

Bron: AD 0 Twaalf mensen, onder wie een meisje van 15, zijn overleden na het eten van een rijstmaaltijd in een tempel in India. Ook zijn tientallen mensen ziek geworden. Dat melden lokale media.

Zo’n tachtig mensen zijn na het eten van de zogenoemde prasad, een heilig Indiaas rijstgerecht, in het ziekenhuis opgenomen. Volgens een woordvoerder van de politie zijn twaalf van hen in kritieke toestand.

Indiase media melden dat het voedsel mogelijk vergiftigd zou zijn. Twee mensen zouden zijn gearresteerd.

Het drama vond donderdag plaats na een religieuze ceremonie in de Maramma tempel in het district Chamarajanagar in de zuidelijke staat van India Karnataka.

Sommige mensen klaagden over een benzinegeur aan het eten. “We kregen rijst die vreemd rook. Degenen die het niet namen, zijn oké, degenen die het wel aten, begonnen over te geven en klaagden over maagpijn”, zei een van de aanwezigen bij de ceremonie tegen verslaggevers.

