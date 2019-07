Twaalf doden en meer dan dertig personen vermist na aardverschuivingen in China AW

24 juli 2019

09u03

Bron: Belga 2 Bij twee aardverschuivingen in het zuidwesten van China zijn zeker twaalf personen om het leven gekomen. Er zouden ook nog vele vermisten onder het puin liggen, zegt staatszender CCTV.

Eenentwintig huizen raakten gisteren bedolven onder de aardmassa in Liupanshui, in de provincie Guizhou. De reddingsoperatie is er nog aan de gang. Vermoed wordt dat er nog 34 personen onder het puin liggen. Een andere persoon kwam om nadat er bij een tweede aardbeving in dezelfde provincie een bouwwerf getroffen werd.



Vooral na felle regen treden er in China regelmatig aardverschuivingen op met dodelijke slachtoffers.

Lees ook: Dodental na overstromingen in China loopt op tot 88