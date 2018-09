Twaalf doden bij Russische bombardementen in Idlib: VN-Veiligheidsraad komt vrijdag bijeen IB

05 september 2018

02u44

Bron: Belga 0 Zeker twaalf burgers zijn om het leven gekomen bij Russische bombardementen op de Syrische provincie Idlib gisteren. Dat blijkt uit een nieuwe balans van het Observatorium voor de Mensenrechten in Syrië, dat de burgeroorlog in Syrië monitort. Vrijdag vergadert de VN-veiligheidsraad over de situatie in de Syrische provincie.

Er is sprake van 45 bombardementen in de driehoek die wordt gevormd door westelijk Idlib, de Ghab-vlakte buiten de stad Hama, en het noordoosten van Latakia. Onder de doden zouden vijf kinderen zijn. In een eerdere balans was sprake van negen doden.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vrijdag bijeen om zich te buigen over de situatie in de Syrische provincie Idlib. Dat zegt de Amerikaanse ambassadrice bij de VN, Nikki Haley. "Idlib is ernstig. Het is een tragische situatie", aldus Haley, die momenteel het roterend voorzitterschap van de Veiligheidsraad in handen heeft. Later deze maand volgen nog twee andere zittingen van de Veiligheidsraad over het conflict in Syrië.

Humanitaire ramp

Idlib, een provincie in het noordwesten van Syrië, is het laatste rebellenbolwerk in het land. Het Syrische regeringsleger plant met de steun van Rusland en Iran een offensief in de regio. De Verenigde Naties en de hulporganisaties ter plaatse waarschuwen dat zo'n militaire operatie tot een humanitaire ramp zou leiden. In de regio leven namelijk ongeveer 3 miljoen burgers. Amerikaans president Trump sprak maandag van een "grove humanitaire vergissing" als Syrisch president Bashar al-Assad Idlib "roekeloos" zou aanvallen.

Op het einde is in de Veiligheidsraad ook nog overleg gepland over Iran, dat Trump van plan is persoonlijk voor te zitten. "Wij denken dat Iran te lang met alles weg heeft kunnen komen", zei Haley. "We willen hen duidelijk maken dat de wereld hen in het oog houdt."