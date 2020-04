Twaalf doden bij bootongeval op Congolees Albertmeer IB

23 april 2020

00u36

Bron: Belga 0 Bij een bootongeval op het Albertmeer, in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo, zijn twaalf mensen om het leven gekomen. Dat is woensdag meegedeeld door de lokale overheid.

Een vissersboot, die zowel passagiers als vracht vervoerde, is in de nacht van dinsdag op woensdag gekapseisd. Dat zegt Alingi Akuba, een lokale ambtenaar in het district Djugu. Vijf mensen hebben het ongeval overleefd.

Het ongeval is mogelijk te wijten aan de slechte toestand van de boot, zegt Akuba.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.