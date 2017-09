Twaalf doden bij aanslag met gestolen militair voertuig in Afghanistan 10u17

Bij een aanslag met een gestolen militair voertuig van het type Humvee zijn afgelopen nacht in het zuiden van Afghanistan twaalf mensen gedood. Dit heeft politiewoordvoerder Ahmad Sia Durrani van Kandahar vandaag bekendgemaakt.

De met explosieven gevulde Humvee ramde een politiepost in het district Maroef op een steenworp van de tribale zones in Pakistan.



De ontploffing kostte het leven aan politieagenten en leden van de geheime dienst. Vier mannen raakten gewond.



De radicaal-islamistische taliban hebben in de voorbije jaren honderden dure Humvees, door de VS ter beschikking van het Afghaanse leger gesteld, buitgemaakt.