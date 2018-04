Twaalf Cubanen bereiken Florida in gammel houten bootje TT

04 april 2018

09u31

Bron: Belga 1 Twaalf Cubanen zijn erin geslaagd in een kleine houten sloep Florida te bereiken. De tien mannen en twee vrouwen waren ongeveer een week geleden vanuit Punta Alegre, aan de noordkust van Cuba, vertrokken, en zetten gisterenochtend voet aan land op het eiland Matecumbe, dat tot de eilandengroep Florida Keys behoort, zo bericht de krant El Nuevo Herald.

De bootvluchtelingen bevonden zich in goede fysieke gezondheid, aldus Adam Hoffner van de grenspolitie.

Het is voorlopig onduidelijk of de Cubanen in de VS zullen kunnen blijven. De wet die bepaalde dat Cubanen als vluchteling worden erkend wanneer ze het Amerikaanse grondgebied bereiken, werd meer dan een jaar geleden afgeschaft.