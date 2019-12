Twaalf brandweermannen gewond, minstens 150 huizen verwoest bij zware bosbranden in Chili LH

25 december 2019

19u44

Bron: Belga 0 Bij de zware bosbranden in de Chileense havenstad Valparaíso zijn al minstens 150 woningen vernield en zitten bijna 2.000 mensen zonder stroom. Dat meldt de Chileense overheid. Twaalf brandweermannen raakten gewond toen ze het vuur probeerden te blussen.

De branden braken gisteren uit in de heuvels van Rocuant en San Roque, en vandaag waren al 150 woningen vernield. Een gebied van 150 hectare werd door de branden getroffen, aldus minister van Binnenlandse Zaken Gonzalo Blumel in een persbericht. "We hebben vooruitgang geboekt bij het bedwingen van het vuur, maar de brand is nog niet onder controle", zei hij.



Toen de brand dinsdag uitbrak verspreidde hij zich snel naar de huizen, die bestaan uit hout en plaatstaal. De politie, de brandweer en het leger konden wel tientallen gezinnen tijdig evacueren. Verschillenden van hen moesten de kerstnacht doorbrengen in noodopvangcentra.

Tankvliegtuigen

"Twaalf vrijwillige brandweermannen raakten gewond en 1.715 huizen in de regio zitten nog steeds zonder elektriciteit", aldus het nationaal bureau voor noodsituaties (Onemi). Een tweede kleinere brand verwoestte 9 hectare aan vegetatie, aldus het Onemi nog. In totaal werden 12 ploegen van brandweermannen, militairen, zeven tankvliegtuigen en elf helikopters ingezet om het vuur te blussen.



Er werd een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. De autoriteiten gaan ervan uit dat het vuur werd aangestoken en zijn op zoek naar de daders, klinkt het bij de autoriteiten van Valparaíso.



Het oude stadscentrum van Valparaíso maakt met zijn historische huizen en steile straten deel uit van het Unesco-werelderfgoed.