Tv-zender filmt uithuiszetting: bewoners krijgen 20.000 pond schadevergoeding mvdb

23 februari 2018

11u13

Bron: ANP 0 De Britse televisiezender Channel 5 moet een schadevergoeding van 20.000 pond (bijna 23.000 euro) betalen na het filmen van een uithuisuitzetting. De bewoners wilden niet dat de beelden uitgezonden zouden worden, maar dat gebeurde toch.

De rechter gaf Channel 5 opdracht het getroffen echtpaar Shakir Ali en Shahida Aslam te compenseren voor de uitzending van het programma Can't Pay? We'll Take It Away (Kan je niet betalen? Dan pakken we het af), berichten Britse media. Het gezin met twee kinderen moest een woning in Londen verlaten vanwege een huurachterstand.

De 52-jarige Shakir was financieel in de problemen gekomen toen hij moest herstellen van een hartaandoening en een verwonding aan zijn voet. Tijdens de uitzetting filmde een cameraploeg onder meer in de slaapkamers van de kinderen. De beelden zouden 36 keer zijn uitgezonden en miljoenen keren zijn bekeken.

De echtgenoot klaagde dat de uitzending hem op zijn slechtst toonde. Hij was naar eigen zeggen geschokt en overstuur. De zender beriep zich op de vrijheid van meningsuiting, maar daar ging de rechter niet in mee. Hij oordeelde dat het gezin recht had op privacy.

De trailer van Can't Pay? We'll Take It Away