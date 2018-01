Tv-programma filmt misstanden Nederlandse studentenontgroeningen: astma-medicatie van studente weggegooid mvdb

16u03

Bron: AD.nl 1 BNNVARA Het tv-programma Rambam (NPO3) gaat vanavond undercover in Nederlandse studentenverenigingen. De programmamakers lieten vijf studenten infiltreren bij ontgroeningen in Utrecht, Amsterdam, Groningen en Rotterdam om de misstanden die daar plaatsvinden te laten zien.

In Nederland heten studentenverenigingen corpsen, besloten clubs met vaak Romeinse namen en een elitair randje. Studenten of studentes die lid willen worden, worden niet schachten of porren, maar 'feuten' genoemd. Ze ondergaan doorgaans een langere ontgroening dan wat bij ons gebruikelijk is.

Bewusteloos naar ziekenhuis

In de uitzending van Rambam (BNNVARA) is onder meer te zien hoe feuten moeten eten tot ze overgeven. Ook werd de astma-medicatie van een meisje weggegooid en werd volgens één van de ‘undercover-feuten’ een jongen zo hard tegen een paal geduwd dat hij bewusteloos raakte. Nadat hij op de grond viel bleef hij uitgescholden worden. De jongen moest erna naar het ziekenhuis worden gebracht.

Naar aanleiding van de reportage hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht de bijdragen aan hun studentenvereniging meteen opgeschort.

Volgens het Rotterdamse studentencorps RSC/RVSV zijn een aantal beweringen van Rambam onjuist. Zo zou het niet kloppen dat de jongen tijdens de ontgroeningsweek tegen een paaltje viel en een hoofdwonde opliep. Ook ontkent de vereniging dat er incidenten waren met 'schoenen op hoofden'.

"Niet elitair genoeg"

Hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck van het Nederlandse zakenblad Quote, oud-advocaat en zelf oud-lid van het studentencorps RSC, gooide gisteren wat olie op het vuur in 'De Wereld Draait Door'. Hij stelt dat uitwassen bij ontgroeningen de schuld zijn van hbo’ers (hogeschoolstudenten). "In de jaren zeventig had het (universitaire) corps te weinig leden en hebben ze de poort opengegooid voor hbo’ers. Daarmee is het niveau eigenlijk een beetje omlaag gegaan. Het is heel hard om te zeggen, maar het corps is eigenlijk niet elitair genoeg meer”, zo zei Schimmelpenninck gisteravond.

VARA Hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck van het zakenblad Quote, zelf oud-lid van een studentencorps, was gisteren te gast bij De Wereld Draait Door'.

De overkoepelende Vereniging Hogescholen is niet te spreken over Schimmelpennincks uitspraken. Woordvoerster Marjolein Schooleman vindt het erg dat iemand zo denkt over het verschil tussen universitair opgeleiden en hogeschoolstudenten.

Rambam vanavond op NPO3 om 21.00 uur

Misstanden in Nederlandse studentencorpsen kwamen de afgelopen jaren wel vaker voor, zoals:

