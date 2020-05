Tv-presentatrice haalt live uit: “Donald, je bent ziek en walgelijk” mvdb

21 mei 2020

14u22 34 Een Amerikaans presentatrice heeft live op televisie zwaar uitgehaald naar Donald Trump die in tweets alludeert dat haar echtgenoot Joe Scarborough in 2001 achter de dood van een voormalig medewerkster zou kunnen zitten.

Scarborough, voormalig Republikeins congreslid, presenteert samen met vrouw Mika Brezinksi het programma Morning Joe op MSNBC. De vijftiger die drie jaar geleden de Republikeinse partij de rug toekeerde en zich sindsdien als onafhankelijke positioneert, staat bekend als criticus van Trump. The Donald noemt hem steevast “Psycho Joe.” Hij en Trump hebben al eerdere aanvaringen gehad. De uithaal van woensdagochtend op nationale televisie is haast ongezien.

Aanleiding was een nieuwsitem over de coronapandemie. Met 31% van het totaalaantal wereldwijde besmettingen staat de VS afgetekend bovenaan. Na beelden waarin Trump aangeeft dat dit in zekere zin een goeie zaak is, het wijst volgens hem erop dat nergens anders zoveel tests worden uitgevoerd als in zijn land, geeft Brezinksi hem een veeg uit de pan.

....Roger Stone has been treated very unfairly. How about that jury Forewoman, does anybody think that was fair. DISGRACEFUL! Stay tuned. @FoxNews And guys like Low Ratings Psycho Joe Scarborough are allowed to walk the streets? Open Cold Case! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De presentatrice die aangeeft een persoonlijke standpunt in te nemen, herinnert de kijkers aan een tweet van Trump. “Hij zegt dat Joe (Scarborough) te gevaarlijk is om vrij rond te lopen. Dat is ziek! Donald, je bent een ziek persoon!” Hierna start een tirade waar Brezinski de tweets hekelt waarin de president samenzweringstheorieën deelt en Scarborough in verband brengt met de dood van diens medewerkster Lori Klausutis (28) in 2001. “Met die tweets raak je niet alleen onze familie, maar ook haar echtgenoot”, klinkt het. “En dat allemaal omdat Joe je terecht bekritiseerde en de waarheid sprak over je stuntelige aanpak, over je gebrek aan empathie en interesse in anderen. (...) Je wil zelfs geen mondmasker dragen om anderen te beschermen tegen jouw ziektekiemen. Je zou beschaamd moeten zijn. Haal deze tweets weg. Je hoort nog van me, want dit is B.S. (bull shit, red.). Echt Donald, je bent een walgelijk, ziek, wreed persoon.! De Amerikaanse president kennende, laat hij het hier niet bij. We wachten af.

