TV-presentatoren bellen verkeerde 'winnaar' tijdens live-uitzending Elise van Joolen

17u44 0 ITV/This Morning Presentatoren bellen verkeerde winnaar tijdens This Morning Presentatoren van het Britse ochtendprogramma This Morning hebben vandaag live in de uitzending de verkeerde 'winnaar' van 5.000 pond (bijna 5.600 euro) gebeld. De verslaggever van het programma stond wel bij de echte winnaar op de stoep.

Phillip Schofield en Holly Willoughby wilden tijdens de uitzending naar de winnaar van het geldbedrag bellen om te controleren of ze daadwerkelijk thuis was. Verslaggever Alison Hammond was op dat moment samen met een persoon in koeienpak (the cash cow red.) onderweg naar de winnaar.



Op het moment dat de vrouw aan de telefoon opneemt wordt al gauw duidelijk dat er bij de productie van het programma iets is misgegaan. "Spreek ik met mevrouw Ashman", vraagt de presentator. "Nee", zegt de vrouw. Vervolgens vraagt Schofield of de vrouw aan de telefoon even uit het raam wil kijken of ze iemand op haar oprit ziet staan en opnieuw zegt ze dat dit niet het geval is. Vervolgens blijkt dat de vrouw een volledig andere naam heeft.

Prijsvraag

Mevrouw Smithers wordt vervolgens gevraagd of ze recent met een prijsvraag heeft meegedaan. "Ja ik heb ooit wel een keer meegedaan met een prijsvraag", zegt ze. Op de vraag of ze iemand op haar deur hoort kloppen zegt de vrouw weer dat het niet het geval is.

De juiste mevrouw Ashman - waar de verslaggeefster op dat moment voor de deur staat - blijkt wel thuis te zijn en reageert verrast dat de cameraploeg bij haar voor de deur staat. "Je hebt net 5.000 pond gewonnen" zegt verslaggeefster Hammond. "We hebben net de verkeerde persoon gebeld en hadden eigenlijk u moeten bellen. De vrouw aan de telefoon heeft niet gewonnen - sorry daarvoor -, maar u heeft het wel gewonnen."

Volgens Ladbible zou de 'gedupeerde' vrouw alsnog 1.000 pond als goedmakertje van het programma hebben gekregen.