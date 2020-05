Tv-ploeg van CNN gearresteerd tijdens live verslaggeving over rellen in Minneapolis SPS

29 mei 2020

13u31

Bron: Belga 34 De politie van de staat Minnesota heeft een presentator van nieuwszender CNN, Omar Jimenez, tijdens een uitzending in Minneapolis samen met zijn medewerkers gearresteerd. De tv-ploeg is aangehouden terwijl die verslag deed van de rellen in de stad, meldt CNN.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ze zouden hebben geweigerd gehoor te geven aan een bevel zich te verwijderen van de plek waar ze aan het filmen waren. CNN stelt dat de persvrijheid wordt geschonden en de drie medewerkers onmiddellijk moeten worden vrijgelaten.

De rellen zijn uitgebroken na de dood maandag van de 46-jarige zwarte George Floyd door toedoen van een blanke agent. Omar Jimenez was aan het werk in het zuidoosten van Minneapolis, waar wordt geplunderd en brandgesticht. In Minneapolis en het aangrenzende Saint Paul is het al drie dagen onrustig als gevolg van de dood van Floyd.

Nieuwsmedia zijn vooral neergestreken in de wijk Longfellow in Minneapolis waar onder meer een politiebureau is bestormd en in brand is gestoken.

Lees ook:

Nieuwe beelden van arrestatie George Floyd tonen dat er drie agenten op stikkende man zaten. Trump noemt demonstranten “uitschot”

Twitter markeert opnieuw een tweet van Trump, nu als “verheerlijking van geweld”

Waarom de VS het politiegeweld tegen zwarte mensen maar niet onder controle krijgen (+)