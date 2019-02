Tv-kijken, twitteren, telefoontjes plegen: Trump besteedt zo'n vijf uur per dag aan ‘executive time’ Redactie/IB

04 februari 2019

05u06

Bron: AD, The Guardian, Axios 0 Grote delen van de agenda van de Amerikaanse president Donald Trump blijken gevuld te zijn met ‘executive time'. Met die vage term verbloemt het Witte Huis de uren die Trump vult met tv-kijken, twitteren en het plegen van telefoontjes. Dat meldt de website Axios op basis van een vanuit het Witte Huis gelekte agenda van de president. In totaal zou Trump sinds de tussentijdse verkiezingen van 7 november zo’n 300 uur hebben gevuld met ongedocumenteerde bezigheden.

Volgens het schema, dat een inkijkje geeft in de dagelijkse bezigheden van de president, zou Trump in de afgelopen drie maanden slechts 77 uur hebben besteed aan geplande vergaderingen over beleidsplanning en wetgevingsstrategieën.

Maar liefst 60 procent van zijn werktijd valt onder de noemer ‘executive time’, een term die werd geïntroduceerd door zijn voormalige stafchef John Kelly, omdat Trump niet al te zeer gehouden wil worden aan een vast werkschema.

Volgens het werkschema begint Trump zijn werkdag steevast met een aantal uren ongeplande bezigheden alvorens hij zich naar de Oval Office begeeft. Naar verluidt besteedt hij die tijd aan tv kijken, de krant lezen, twitteren en bellen. Zijn eerste vergadering van de dag, meestal tussen 11.00 en 11.30, is een briefing van de inlichtingendienst of een gesprek met stafchef Mick Mulvaney.

Andere stijl van leiderschap

Woordvoerster Sarah Sanders zei in een reactie tegen Axios dat “president Trump een andere stijl van leiderschap hanteert dan zijn voorgangers en dat de resultaten voor zichzelf spreken”. Ze noemde hem de “meest productieve president uit de moderne geschiedenis” en impliceerde dat Trumps bezigheden in de ‘executive hours’ daar in grote mate aan zouden hebben bijgedragen.

Ook van voorgaande presidenten was niet altijd duidelijk wat ze elke minuut van de dag deden, maar dat kwam zelden naar buiten. “Maar Trump twittert altijd direct over dingen die vlak daarvoor op FOX News zijn besproken, dus het is iedereen vrij duidelijk waar hij zijn tijd aan besteed", zegt David Karol van de Universiteit van Maryland aan The Guardian.

Read every page of Trump's "Executive Time"-filled leaked private schedules obtained by @alexi and @jonathanvswan. https://t.co/mU6oPYWdxv Axios(@ axios) link

