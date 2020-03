Exclusief voor abonnees

Tussen Aosta en Lecce: hoe overleven de Vlamingen de Italiaanse lockdown? “Het lijkt hier wel oorlogsgebied”

Fien Tondeleir en Sven Spoormakers

10 maart 2020

19u40

Sinds zondagavond zijn 60,5 miljoen Italianen in lockdown. Tussen hen ook vele Vlamingen, die tussen Aosta in het noorden en Lecce in het diepe zuiden wonen en werken. Ook voor hen is gedaan met de cappuccino aan de bar en gezellig keuvelen op het dorpsplein. Aan de ingang van de supermarkt moeten ze, net als iedereen aanschuiven op minstens een meter van elkaar. Willen ze boodschappen doen, moeten ze een officieel formulier invullen als bewijs voor de politie dat ze echt niet anders konden dan hun huis verlaten. “Het lijkt hier wel oorlogsgebied.”