Tussen 140 slangen, met python om de nek: vrouw ligt dood in huis van sheriff

31 oktober 2019

20u19

Bron: ANP 0 In de Verenigde Staten is een 36-jarige vrouw dood gevonden met een python om haar nek. Dat melden verschillende Amerikaanse media. In het huis in Oxford (Indiana) waar Laura Hurst werd gevonden, waren in totaal zo'n 140 slangen aanwezig. Vermoedelijk is het slachtoffer door het reptiel gewurgd.

Het huis was eigendom van de lokale sheriff. Hij had de woonst zodanig ingericht dat alles in het teken stond van zijn slangencollectie. Er woonde dan ook geen mens in. Hurst bezat wel 20 van de 140 slangen, daarom kwam ze twee keer per week langs.

De sheriff trof het lichaam gisteravond aan. Hij kon het dier uit haar nek halen, maar het slachtoffer was toen al overleden. "Het ziet ernaar uit dat de vrouw gewurgd is door de slang, maar dat moet definitief blijken uit de autopsie", zei een politiewoordvoerder.