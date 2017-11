Tusk wijst op "enorme uitdaging" van brexit, May op "positieve sfeer" KVE

Europees raadsvoorzitter Donald Tusk denkt dat er nog voor de top van december voldoende vooruitgang geboekt kan worden in de gesprekken met de Britten over het boedelscheidingsluik van de Brexit. Tusk spreekt wel van een "enorme uitdaging". De Britse premier Theresa May, die vandaag in Brussel met Tusk sprak, heeft het dan weer over een "zeer positieve sfeer".





De Britse regering wil zo snel als mogelijk onderhandelingen over de toekomstige handelsrelaties opstarten. De Europese leiders vinden echter dat er eerst voldoende vooruitgang geboekt moet worden in de lopende gesprekken over de boedelscheiding. Zo wachten de Europeanen nog steeds op concrete Britse voorstellen over de Ierse grenskwestie en op een nieuw Brits aanbod om de rekeningen van meer dan 40 jaar lidmaatschap te vereffenen.

De EU vindt dat May haar kaarten op tafel moet leggen als ze gesprekken over nieuwe handelsrelaties wil beginnen. Op 4 december praat ze opnieuw met commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Tien dagen later, op 14 en 15 december, is er dan een nieuwe top in Brussel.