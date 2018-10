Tusk vraagt May om "ter zake te komen" in brexitgesprekken kv

04 oktober 2018

16u31

Bron: Belga 0 Na de hoogoplopende spanningen van de voorbije weken heeft Europees president Donald Tusk vandaag een oproep gelanceerd aan de Britse premier Theresa May om "ter zake te komen" en een akkoord over het Britse vertrek uit de Europese Unie te sluiten. Hij biedt Londen nog steeds een ambitieus handels- en veiligheidsakkoord aan.

Tusk beklemtoonde dat de EU de Britten nog steeds een veel diepergaand akkoord aanbiedt dan het verdrag met Canada. Het reikt verder op handelsvlak, en omvat samenwerking op het vlak van interne veiligheid en buitenlands beleid. "Het is de Europese Unie menens om de best mogelijke deal te sluiten", stelde de Europese president.

Tusk herhaalde wel dat de EU haar fundamentele belangen niet op het spel gaat zetten. De integriteit van de Europese eenheidsmarkt en douane-unie staat volgens hem voorop, ook in de zoektocht naar een "werkbare" oplossing die de herinvoering van grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden.

Nu de partijconferentie van de Tories voorbij is, is het tijd om ter zake te komen. Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

De voorbije weken was de toon in de brexitonderhandelingen fors gestegen. May had "respect" geëist nadat de Europese leiders op een top in Salzburg haar "Chequers"-voorstellen als "onwerkbaar" hadden afgeserveerd. De Britse buitenlandminister Jeremy Hunt vergeleek de EU zelfs met de Sovjet-Unie. "Even onverstandig als beledigend", oordeelde Tusk vandaag.

De Pool zinspeelde er wel op dat de harde retoriek van Londen te maken had met de interne machtsstrijd binnen de conservatieve regeringspartij. "Ik was zelf vijftien jaar partijleider, en ik ken de regels van de partijpolitiek. Maar nu de partijconferentie van de Tories voorbij is, is het tijd om ter zake te komen."

Tusk hoopt op "maximale vooruitgang" tegen 17 oktober, wanneer de Europese leiders zich in Brussel opnieuw over de onderhandelingen buigen. De Ierse eerste minister Varadkar van zijn kant zei te hopen dat er "tegen november" een akkoord kan gesloten worden. Groot-Brittannië verlaat de EU op 30 maart volgend jaar. Komt er een akkoord, dan treedt een overgangsperiode tot eind 2020 in werking. In die periode blijven de Britten de regels van de interne markt en de douane-unie volgen.