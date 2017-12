Tusk schrapt trip naar Israël om cruciale fase brexit niet te missen LB

12u22

Bron: ANP 0 REUTERS Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk. EU-president Donald Tusk reist deze week niet naar Israël. Hij heeft afgezegd vanwege de cruciale fase waarin de gesprekken over het Britse vertrek uit de Europese Unie zich bevinden.

Tusk zou morgenavond de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontmoeten in Jeruzalem. Een dag later zou hij in Ramallah een ontmoeting hebben met de Palestijnse premier Rami Hamdallah. Zijn toespraak in Jeruzalem bij het Friends of Zion Museum, dat hem een prijs heeft toegekend, gaat ook niet door.

De onderhandelingen over de brexit verkeren in een belangrijke fase. Tusk heeft de Britse premier Theresa May te verstaan gegeven dat ze deze maandag met een verbeterd voorstel moet komen, willen de EU-leiders eind volgende week groen licht geven voor het openen van gesprekken over de volgende fase: de toekomstige (handels)relatie.

May luncht vandaag in Brussel met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en EU-onderhandelaar Michel Barnier. Later in de middag is een gesprek tussen Tusk en May ingelast.