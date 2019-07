Tusk roept Europees Parlement op om voordracht von der Leyen te steunen LH

04 juli 2019

12u45

Bron: Belga 3 Twee dagen na de voordracht van Ursula von der Leyen heeft Europees president Donald Tusk vandaag de Europarlementsleden in Straatsburg opgeroepen om de Duitse kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie het vertrouwen te schenken. "Europa praat niet enkel over vrouwen, ze kiest ook vrouwen", zo luidde één van de argumenten van Tusk, die meteen de hand reikte naar de groene fractie.

Binnen twee weken moet het Europees Parlement zich uitspreken over von der Leyen, de CDU-politica die dinsdag door de regeringsleiders op een top in Brussel plotsklaps naar voren werd geschoven als toekomstige baas van het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Kandidaten voor de job die zich aan de kiezer hadden gepresenteerd, zoals Manfred Weber en Frans Timmermans, beten in het stof.



Het maakt de keuze voor von der Leyen volgens Tusk niet minder democratisch. "Voor sommigen vertegenwoordigt het parlement echte Europese democratie omdat de leden rechtstreeks verkozen zijn, terwijl dit voor anderen eerder de Europese Raad is, omwille van de sterke democratische legitimiteit van de regeringsleiders. Die discussies hebben weinig zin, de beide instellingen zijn democratisch.”

Tusk wees erop dat de leiders met von der Leyen en de Franse Christine Lagarde als voorzitter van de Europese Centrale Bank voor het eerst twee vrouwen voor absolute topfuncties heeft voorgesteld. "Ik hoop dat deze keuze vele meisjes en vrouwen zal inspireren om te vechten voor hun overtuigingen. En ik hoop ook dat dit het Europees parlement zal inspireren in zijn keuzes", zei Tusk.

Charmeoffensief

Om het draagvlak voor von der Leyen te verbreden, lanceerde Tusk prompt een charmeoffensief naar de groenen, die als één van de winnaars uit de Europese verkiezingen zijn gekomen. "Samenwerking met de groenen en hun aanwezigheid in de Europese besluitvormingsorganen zal niet enkel de regerende coalitie ten goede komen, maar Europa als geheel. Ik zal al mijn partners vragen om de groenen te betrekken bij de benoemingen", aldus de Pool, die de boodschap naar eigen zeggen ook zal meegeven aan von der Leyen.

Ontmoeting met Juncker

Vandaag had von der Leyen een eerste ontmoeting met de huidige voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker in Brussel. De begroeting tussen beide ging er erg hartelijk aan toe. “Verrukt om Ursula von der Leyen met open armen te verwelkomen bij de Europese Commissie vandaag”, schrijft de aftredende Commissievoorzitter op Twitter. “Een ware European”, noemt hij haar. “We zitten op dezelfde lijn wanneer het gaat om het verdedigen van de Europese belangen.” Juncker wenst haar ook geluk in het Europees parlement, waar von der Leyen nu vooral voldoende parlementsleden uit de sociaaldemocratische S&D-fractie achter zich moet zien te krijgen.

Het tweetal weigerde vragen te beantwoorden van journalisten. Toen von der Leyen werd gevraagd hoe ze de Amerikaanse president Donald Trump zou aanpakken, antwoordde Juncker “goed geprobeerd”. Deze namiddag heeft de CDU-politica nog een ontmoeting met Tusk.