Tusk hoopt morgen knoop van EU-topjobs te ontwarren tvc

19 juni 2019

13u47

Bron: Belga 0 Europees president Donald Tusk hoopt morgen op een Europese top in Brussel een akkoord te bereiken over de aanduiding van nieuwe leiders voor de Europese instellingen. Dat heeft hij vandaag aangegeven in zijn uitnodigingsbrief aan de staatshoofden en regeringsleiders.

Tusk voerde de voorbije drie weken discrete gesprekken met de regeringsleiders en de politieke fracties in het Europees Parlement over de verdeling van de Europese topjobs. "Deze consultaties hebben aangetoond dat er uiteenlopende visies en belangen zijn, maar ook een gemeenschappelijke wil om dit proces voor de eerste zitting van het Europees Parlement te finaliseren", zo meldt Tusk in zijn brief.

"Ik blijf voorzichtig optimistisch, gezien degenen met wie ik heb gesproken hun vastberadenheid hebben uitgesproken om snel te beslissen. Ik hoop dat we het donderdag halen". Het Europees Parlement houdt zijn openingszitting op 2 juli in Straatsburg. Her en der wordt intussen al rekening gehouden met een extra Europese top na de G20-top in Japan op 28 en 29 juni.

Voorzitter van de Europese Commissie

De benoeming van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie is de belangrijkste knoop die ontward moet worden. De 28 regeringsleiders moeten met een versterkte gekwalificeerde meerderheid (21 lidstaten die 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen, nvdr) een kandidaat voordragen. Hij of zij moet vervolgens goedgekeurd worden door een absolute meerderheid in het Europees Parlement.

Er staat bovendien niet enkel in het Berlaymontgebouw een vacature open. Er moeten ook nieuwe voorzitters van de Europese Raad en de Europese Centrale Bank en een nieuwe hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid gevonden worden. Het Europees Parlement moet op zijn beurt een nieuwe voorzitter kiezen.