Tusk: "EU wil waarheid over moord op Khashoggi en geen dubbelzinnigheid"

24 oktober 2018

13u54

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, wil dat de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi zonder enig voorbehoud wordt opgelost. "Dit is zo'n verschrikkelijke misdaad dat ook maar enige zweem van hypocrisie schande over ons zou brengen", zei Tusk vandaag in het Europees parlement in Straatsburg. "Ik ben ervan overtuigd dat het enige wat Europa aanbelangt, is dat alle details over deze kwalijke zaak aan het licht komen -ongeacht wie erachter schuilgaat".

Saudi-Arabië heeft de moord op Khashoggi in het consulaat van het koninkrijk in Istanbul drie weken lang ontkend en pas na zware internationale druk toegegeven. Achttien Saudi's werden in eigen land gearresteerd. Kroonprins Mohammed bin Salman wijst alle verantwoordelijkheid van de hand. De bewering van Saudi-Arabië dat Khashoggi tijdens een uit de hand gelopen ruzie is gestorven, wordt door zowat iedereen betwijfeld. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak gisteren van een "barbaarse geplande moord".

Inmiddels heeft de Amerikaanse president Donald Trump zijn standpunt over de zaak weer wat bijgesteld. Hij sluit nu niet meer uit dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman over de moord op dissidente journalist op de hoogte was. De kroonprins behartigt steeds meer regeringszaken, zegt Trump in een gisterenavond gepubliceerd interview met de krant The Wall Street Journal. "Hij heeft het voor het zeggen, en als iemand op de hoogte moet zijn geweest dan is hij het wel". Hij gelooft niet dat koning Salman vooraf over de moord werd geïnformeerd, aldus Trump.

Gesprekken

Volgens Saba, een van de Turkse kranten die "lekken" publiceert sinds het begin van de zaak Khashoggi, zou de Turkse inlichtingendienst (MIT) CIA-directeur Gina Haspel gebrieft hebben over de stand van zaken in het onderzoek naar de moord en alle mogelijke bewijsmateriaal hebben gedeeld. De krant schrijft dat de MIT de CIA-directeur "videobeelden en audio-opnames" heeft laten zien en horen over de huiszoekingen in het consulaat en de residentie van de consul-generaal in Istanbul. Volgens Sabah voerde Haspel gisteren kort na haar landing in Ankara gesprekken op hoog niveau in de Turkse hoofdstad.

In de dagen na de verdwijning van Khashoggi hadden Turkse kranten waaronder Sabah geschreven dat Turkse speurders in het bezit waren van video- en audio-opnames, die bewijzen dat de journalist werd gemarteld, vermoord en in stukken gesneden. Het bestaan van deze documenten is echter nooit officieel erkend door Ankara en president Recep Tayyip Erdogan heeft er gisteren in een lange toespraak over de affaire Khashoggi met geen woord over gerept.