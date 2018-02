Tusk: "Britse visie op handelsrelaties met EU gebaseerd op pure illusie" KVE

23 februari 2018

20u31

Bron: Belga 0 De Britse visie op de toekomstige handelsrelaties met de Europese Unie lijkt gebaseerd op "pure illusie". Zo heeft Europees president Donald Tusk vandaag gereageerd op de eerste berichten over de standpunten die de regering van premier Theresa May wil verdedigen in de onderhandelingen over de handelsrelaties na de brexit.

"Ik ben tevreden dat de Britse regering naar een meer gedetailleerd standpunt lijkt te gaan, maar ik vrees dat, als de mediaberichten correct zijn, het Britse standpunt is gebaseerd op pure illusie", zo verklaarde Tusk na afloop van een Europese top in Brussel.

May verzamelde gisteren haar belangrijkste ministers in haar buitenverblijf in Chequers om een gemeenschappelijke visie uit te tekenen over de handelsrelaties die de Britten met de Europese Unie willen onderhouden na hun vertrek uit de EU eind maart 2019 en een eventuele overgangsperiode.

Aanstaande vrijdag zal May in een toespraak meer duidelijkheid verschaffen over de plannen van de Britse regering, maar de eerste berichten stellen Tusk allerminst gerust. Hij herhaalde dat de Britten niet op "cherrypicking" of "een Europese eenheidsmarkt à la carte" moeten hopen.

Een dag voor de speech van May reist Tusk voor overleg naar Downing Street. Hij verzekerde dat de Europese regeringsleiders sowieso hun onderhandelingspositie zullen vastleggen, "ongeacht of Groot-Brittannië klaar is of niet."