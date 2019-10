Tusk: “Acties van Turkije in Syrië kunnen tot humanitaire catastrofe leiden” KVDS

11 oktober 2019

11u46

Bron: Reuters 0 Europees president Donald Tusk heeft vrijdag gewaarschuwd dat de inval van Turkije in Syrië tot een “humanitaire catastrofe” kan leiden. Hij drukte daar zijn bezorgdheid over uit.

“Turkije moet begrijpen dat haar acties kunnen leiden tot een nieuwe humanitaire catastrofe”, aldus Tusk. “We zullen nooit aanvaarden dat vluchtelingen bewapend en gebruikt worden om ons onder druk te zetten. De bedreigingen die president Erdogan gisteren uitte zijn absoluut ongepast.”

Erdogan

Tusk verwees daarmee naar de eis van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan het adres van de Europese Unie om haar kritiek op de Turkse operatie in Syrië in te slikken, anders zou hij de Syrische vluchtelingen die nu in Turkije verblijven naar Europa sturen.





“Je kan onze operatie niet bestempelen als een invasie”, klonk het donderdag. “In dat geval zullen we de poorten openzetten en 3,6 miljoen vluchtelingen sturen.”

Volgens Erdogan heeft de operatie in Syrië alleen tot doel om “het terrorisme uit te roeien”.

Het was dinsdag dat Erdogan de inval van Turkije in Syrië beval. Al drie dagen worden doelen van de Koerdische milities in het noordoosten van het land bestookt. Honderden mensen zouden daarbij al omgekomen zijn, inclusief burgers.

Op de vlucht

Volgens het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties zouden al meer dan 70.000 mensen uit de Syrische steden Ras Al-Ayn en Tal Abyad op de vlucht geslagen zijn.

