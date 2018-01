Turpins stonden op punt te verhuizen en hadden al afscheid genomen, vorige buren durfden hen niet aangeven ondanks vermoedens Joeri Vlemings

26 januari 2018

18u25

Bron: ABC News, LA Times 1 David en Louise Turpin hadden al afscheid genomen van hun buren in Californië en stonden op het punt naar Oklahoma te verhuizen, toen ze gearresteerd werden. Achttien jaar geleden hadden hun buren van toen, in Texas, overigens vermoedens van de kindermishandeling bij de Turpins, maar ze ondernamen niets. Uit angst dat David Turpin, die een vuurwapen had, hem achterna zou zitten, klinkt het bij een van hen.

David Turpin (57) had met zijn werkgever Northropo Gruman een transfer naar Oklahoma geregeld. Het gezin was al aan het inpakken en zou "binnen enkele dagen" verhuizen. "Er stonden in het huis dozen, waarschijnlijk voor de verhuis, voornamelijk in de hal, de gangen en de slaapkamers", zei een bron aan ABC News. Ook uit foto's van het huis in Perris blijkt dat er een verhuis op stapel stond. Het verklaart ook waarom de Turpins zondag 14 januari nog geen twaalf uur voor hun arrestatie afscheid hadden genomen van hun buren, die blijkbaar niets wisten van de kindermishandeling.

De vroegere buren van de Turpins in Texas merkten wél al snel dat het gezin heel teruggetrokken en mysterieus was. In 2000 woonden David en Louise Turpin met hun acht kinderen in Rio Vista. Later zouden er nog vijf kinderen bijkomen. Toen de Turpins jaren later verhuisden, trof de nieuwe eigenaar in het huis dode dieren , vuilnis en twee Chihuahua's aan, die maandenlang hadden overleefd op het eten van uitwerpselen uit luiers en andere afval.

Een van hun toenmalige buren, Rick Vinyard, herinnert zich dat een van de dochters was weggelopen van huis, maar weer werd teruggebracht door iemand uit de buurt. Vinyard had wel door dat er iets niet pluis was, maar ondernam niets. Hij was bang van vader David Turpin en zijn wapen. "Hij stond vaak op zijn oprit op blikjes te schieten met zijn geweer, zijn vizier op de weg gericht", zegt Vinyard aan de LA Times. "Het werd alsmaar erger", weet hij. Maar de Turpins aangeven, deed hij niet. "We hebben het er thuis over gehad, maar we wilden geen boel met hen".

Er volgden nog kansen om de wreedheden van David en Louise Turpin een halt toe te roepen. Zo kwam de politie tot tweemaal toe op het erf van de Turpins. Dat was in 2001, toen een van hun honden een kind had gebeten, en in 2002, toen drie van hun varkens ontsnapt waren.

Vinyards dochters speelden een paar keer met enkele Turpin-kinderen, maar die wilden hun namen niet geven en dat zorgde voor wrevel. "Toen we hen nog eens tegenkwamen op straat, zei een van hen: 'we mogen niet meer met hen praten, weet je nog?'" vertelt Barbara, dochter van Rick Vinyard. Ricks echtgenote wou kennismaken met de kinderen, ook al gedroegen ze zich vreemd, maar een van de meisjes sloeg de deur voor haar gezicht toe. Het geweten van de vrouw knaagt, nu ze vernam wat de ouders hun kinderen allemaal aandeden.

De familie Turpin was plots in 2004 weg. Hun twee Mustangs en het huis waren in beslag genomen. Een jaar later kocht Billy Baldwin het eigendom, dat toen in abominabele staat was. "Het was gewoon smerig", zei hij daarover aan ABC News. "Je stond tot je middel in het vuil. Er lagen dode honden en katten in." Rotte vloeren, gaten in muren en plafonds. Baldwin vond ook enkele Polaroids. Op een ervan zie je het huiveringwekkende beeld van een bed met aan de metalen rand een vastgeknoopt touw.

De Ford F-150 stond er nog en was bezaaid met vuile luiers en met blikjes Vienna-worstjes. In de woonkamer lagen uitwerpselen en alles bleek sloten te hebben: de kast, de speelgoedkist, de frigo. Geen bedden, alleen matrassen. "Er was geen plek in het huis die niet smerig was", zei Baldwin. De deuren waren bekrast. Door dieren, dacht Baldwin aanvankelijk. De kasten in de grote slaapkamer hadden vreemde verluchtingsgaten. De politie vermoedt dat de kinderen erin opgesloten werden.