Turnarts Larry Nassar misbruikte nog 40 meisjes tijdens onderzoek FBI

04 februari 2018

05u12

Bron: ANP 1 Gedurende het onderzoek van de FBI naar het seksueel misbruik van de voormalig Amerikaanse turnarts heeft Larry Nassar nog ten minste veertig meisjes misbruikt. Dat meldt The New York Times op basis van eigen bevindingen.

Nassar kwam in juli 2015 voor het eerst onder de aandacht van de federale recherche en in september 2016 bracht de Indianapolis Star het misbruikschandaal naar buiten. Slachtoffers en familieleden die bij de FBI aan de bel hadden getrokken beklagen zich er in de krant over dat de FBI in die periode weinig of geen contact met hen zocht.

De FBI wil niet in detail treden over het onderzoek. In een verklaring wordt gesteld dat "de veiligheid en gezondheid van onze jeugd een topprioriteit is van de FBI". Ook meldt de FBI dat verschillende jurisdicties bij het onderzoek betrokken waren. Volgens de krant heeft de samenwerking van verschillende veiligheidsdiensten mogelijk bijgedragen aan de duur van het onderzoek.

De FBI wilde ook niet ingaan op verklaringen van medewerkers van de Amerikaanse turnfederatie die in 2015 beschuldigingen van seksueel misbruik aan de FBI hadden voorgelegd. De medewerkers hadden namelijk de indruk dat de FBI niet wilde dat ze over de zaak zouden praten. De stilte rond de beschuldigingen van misbruik maakte het mogelijk dat Nassar ongestoord zijn gang kon blijven gaan, stelt de krant.

Nassar was in het verleden teamdokter bij de olympische turnploeg van de Verenigde Staten. De arts zou zeker 265 meisjes hebben misbruikt en is onlangs tot onder meer 175 jaar celstraf veroordeeld.